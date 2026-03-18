Захарова раскрыла траты России на оказание гумпомощи нуждающимся странам

Россия регулярно оказывает гуманитарную помощь другим странам, переживающим кризисы, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru в рамках брифинга. По словам дипломата, в рамках взаимодействия с ООН РФ ежегодно выделяет как минимум $40 млн (3,3 млрд рублей) на закупку отечественного продовольствия для жителей нуждающихся государств.

При реализации гуманитарных операций в многостороннем формате ключевым партнером для нас выступает Всемирная продовольственная программа ООН. Взаимодействие строится на пакетном донорском финансировании. Ежегодно наша страна выделяет как минимум $40 млн, на которые закупается и поставляется отечественное продовольствие, — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что Россия поддерживает и другие гуманитарные операции и оказывает конкретным людям помощь, которая имеет конкретный результат.

Мы действительно остаемся надежным и эффективным партнером Всемирной продовольственной программы. Большие объемы и номенклатуры продовольственной помощи доставляются силами МЧС России — по сути настоящего голубя мира, который привозит нуждающимся в различные точки планеты долгожданную гуманитарную помощь, — заметила дипломат.

Ранее заместитель исполнительного директора Всемирной продовольственной программы ООН Карл Скау заявил, что если конфликт на Ближнем Востоке продлится до июня, то число людей, страдающих от голода, возрастет на 45 млн. По его словам, 319 млн человек в мире уже сталкиваются с острой нехваткой пищи — это в три раза больше, чем пять лет назад.