18 марта 2026 в 18:25

Захарова раскрыла траты России на оказание гумпомощи нуждающимся странам

Захарова: РФ ежегодно выделяет $40 млн на продовольствие для нуждающихся стран

Мария Захарова Фото: МИД РФ
Россия регулярно оказывает гуманитарную помощь другим странам, переживающим кризисы, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru в рамках брифинга. По словам дипломата, в рамках взаимодействия с ООН РФ ежегодно выделяет как минимум $40 млн (3,3 млрд рублей) на закупку отечественного продовольствия для жителей нуждающихся государств.

При реализации гуманитарных операций в многостороннем формате ключевым партнером для нас выступает Всемирная продовольственная программа ООН. Взаимодействие строится на пакетном донорском финансировании. Ежегодно наша страна выделяет как минимум $40 млн, на которые закупается и поставляется отечественное продовольствие, — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что Россия поддерживает и другие гуманитарные операции и оказывает конкретным людям помощь, которая имеет конкретный результат.

Мы действительно остаемся надежным и эффективным партнером Всемирной продовольственной программы. Большие объемы и номенклатуры продовольственной помощи доставляются силами МЧС России — по сути настоящего голубя мира, который привозит нуждающимся в различные точки планеты долгожданную гуманитарную помощь, — заметила дипломат.

Ранее заместитель исполнительного директора Всемирной продовольственной программы ООН Карл Скау заявил, что если конфликт на Ближнем Востоке продлится до июня, то число людей, страдающих от голода, возрастет на 45 млн. По его словам, 319 млн человек в мире уже сталкиваются с острой нехваткой пищи — это в три раза больше, чем пять лет назад.

Кристина Воронина
Антон Сидорчук
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Макрон назвал цену авианосца, который заменит «Шарль де Голль»
Продюсер назвал город, который станет альтернативой Дубаю для шоу-бизнеса
Суд разрушил многомиллиардную империю кубанского депутата
Российский генерал оценил вероятность массовых протестов на Украине
Во Франции объяснили, в каком случае Сафонов потеряет место в составе ПСЖ
Что сказал Патрушев о российских морских дронах в сравнении с зарубежными
Заступничество польских коллег не спасло Бутягина от экстрадиции
«Бросить солдат в воду»: Иран пригрозил США и Израилю масштабным ответом
«Дело плохо»: историк предупредил об опасности скандального дела Бутягина
Американская разведка признала превосходство России
В российских заповедниках могут появиться военные базы
«Находятся в опасности»: в Ираке забили тревогу из-за обострения войны
Что известно об отмене антироссийских санкций в США
Что известно о последствиях падения обломков ракет на аэропорт Бен-Гурион
Дом, который успокаивает: роль мягких тканей в антистресс-интерьере
Простая комбинация цифр принесла россиянину 314 млн рублей
Что известно о похищенной в Смоленске девочке
Захарова раскрыла траты России на оказание гумпомощи нуждающимся странам
Глава «Турпомощи» раскрыл, исчезнут ли туроператоры из-за цифровизации
Известный британский певец взбесил украинских фанатов
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные
Общество

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные

