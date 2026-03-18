Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 марта 2026 в 18:07

Ветеран ЦСКА назвал условие увольнения главного тренера команды Челестини

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Главного тренера ЦСКА Фабио Челестини уволят, если он проиграет еще два-три матча, считает экс-игрок армейцев Валерий Масалитин. В разговоре с NEWS.ru бывший футболист призвал не назначать полностью иностранный штаб.

Еще два-три поражения и, может быть, случится отставка. Я говорил еще когда убирали из ЦСКА Алексея Березуцкого (бывший тренер ЦСКА. - NEWS.ru): «А план Б то у команды есть»? Он хоть мог на какое-то время подстраховать, знал, кем кого заменить. Тем более в штабе все свои. А у Челестини все иностранцы: его уберут, остальные скажут: «Мы тоже уехали», и все. Приглашайте одного тренера, одного помощника, остальные свои. Зачем эти кочующие бригады? Приехали, заработали, уехали, — сказал Масалитин.

17 марта «Краснодар» разгромил ЦСКА на своем поле со счетом 4:0 в ответном матче 1/2 Пути РПЛ Кубка России. По сумме двух матчей быки оказались сильнее (5:3) и в решающей стадии Пути РПЛ сыграют с победителем пары «Спартак» — «Динамо» (первый матч — 2:5).

Ранее экс-игрок ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев также призвал уволить главного тренера армейцев Челестини. Он отметил, что не видит перспектив работы специалиста в команде. По мнению ветерана, Челестини умеет только хвалить футболистов.

РПЛ
футбол
ЦСКА
увольнения
Виктор Байбаков
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.