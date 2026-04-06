Пономарев назвал главную причину победы «Спартака» над «Локомотивом» в РПЛ Пономарев заявил, что «Спартак» играл в приятный футбол в матче с «Локомотивом»

«Спартак» был лучше подготовлен физически в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива», заявил NEWS.ru экс-игрок сборной СССР Владимир Пономарев. Он отметил, на протяжении игры красно-белые демонстрировали «приятный футбол».

«Спартак» был лучше подготовлен физически. В первом тайме чуть больше получилось у «Локомотива», а во втором — у них. Так и сыграли на разностях. Спартаковцы, видимо, поняли, что нужно делать, чтобы работал прессинг, да и тренер нахлобучил в перерыве. Они играли в приятный футбол — не назад, а старались все отдавать вперед. Если «Спартак» будет продолжать в том же духе, то вполне может побороться за тройку, — сказал Пономарев.

Встреча, которая прошла 5 апреля на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:1 в пользу «Спартака». На 23-й минуте счет открыл игрок «Локомотива» Сесар Монтес. Во втором тайме красно-белым удалось одержать волевую победу: Эсекьель Барко на 66-й минуте сравнял счет ударом с пенальти, а победу принес точный удар Пабло Солари на 83-й минуте.

Ранее Пономарев выразил мнение, что российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину удалось построить успешную европейскую карьеру. При этом ветеран отметил, что российский футболист не перейдет в команду выше уровнем.