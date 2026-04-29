План «Ковер» введен на территории российского региона

План «Ковер» объявили в Оренбургской области, сообщил в соцсетях глава региона Евгений Солнцев. По его словам, речь идет о режиме воздушных ограничений.

Режим воздушных ограничений — план «Ковер» введен на территории всей Оренбургской области, — отметил глава региона.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что над Орском Оренбургской области прогремели взрывы. В материале сказано, что силы противовоздушной обороны работают по украинским беспилотникам в небе. По словам очевидцев, в одном из районов города поднимается дым. В российском Минобороны соответствующую информацию не комментировали.

Утром 29 апреля пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 98 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской областей. Также Вооруженные силы Украины пытались атаковать Республику Крым, уточнили в министерстве.