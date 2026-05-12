Режим «Ковер» введен в российском регионе

Режим «Ковер» объявлен на территории Самарской области, сообщил в соцсетях губернатор региона Вячеслав Федорищев. По его словам, небо закрыто на всех высотах.

В аэропортах Чебоксар и Ульяновска также ввели временные ограничения, сообщил в мессенджере МАКС представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, речь идет о приеме и выпуске воздушных судов.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что Вооруженные силы Украины в период действия перемирия увеличили число ударов по территории России. По его словам, в минувшую неделю противник бил по гражданским объектам в густонаселенных районах страны, что показывает преднамеренный характер атак и стремление Киева нанести наибольший ущерб гражданам России.