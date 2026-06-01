В Геническе назвали число поврежденных из-за атаки ВСУ квартир Не менее 48 квартир повреждены в Геническе из-за атаки ВСУ

Не менее 48 квартир повреждены в Геническе из-за атаки ВСУ, заявила ТАСС глава округа Юлия Семякина. Она отметила, что окончательные цифры по ущербу будут известны после завершения работы оперативных служб.

Сейчас, по предварительной оценке, 48 квартир пострадало, но их будет гораздо больше, — сказала Семякина.

Ранее стало известно, что число мирных жителей, пострадавших в Геническе в результате атаки Вооруженных сил Украины, возросло до 11 человек. Украинские войска нанесли удар по населенному пункту 31 мая. После этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что шестилетний ребенок погиб после удара ВСУ по Геническу.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили 72 беспилотника ВСУ за ночь в России. БПЛА уничтожили в восьми регионах и над акваторией Черного моря. В ведомстве уточнили, что дроны нейтрализовали в Астраханской, Брянской, Белгородской, Волгоградской областях. Также БПЛА сбили в Воронежской, Курской, Ростовской областях и в Крыму.