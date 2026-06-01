В Госдуме назвали истинную причину удара ВСУ по школе в Васильевке

Киев хочет посеять панику среди граждан России при помощи освещения атак Вооруженных сил Украины на детей, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, ВСУ пытаются ужаснуть общество и использовать трагедию в медийном пространстве. Он отметил, что такими действиями Киев лишь подтверждает справедливость целей специальной военной операции.
Удар по школе в Запорожье в День защиты детей, как и ночная атака на общежитие в ЛНР менее двух недель назад, подтверждает: ничего человеческого в наших врагах нет. Бить по детям, тем более в их праздник, могут только звери. Без сомнения, цель ВСУ — не только школьники и студенты, но и медийное пространство. Враг пытается ужаснуть, посеять панику [среди граждан]. Такие атаки ВСУ только доказывают истинность и справедливость специальной военной операции. Цели СВО будут достигнуты. И, конечно же, с каждым таким ударом неприятель призывает на свою голову новые беды в виде жестов возмездия со стороны Вооруженных сил РФ, — сказал Толмачев.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ атаковали школу в Васильевке в День защиты детей. По его словам, обломки беспилотника упали на крышу здания и повредили кровлю.