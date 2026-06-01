В Госдуме назвали истинную причину удара ВСУ по школе в Васильевке Толмачев: Киев хочет посеять панику в России при помощи освещения атак на детей

Киев хочет посеять панику среди граждан России при помощи освещения атак Вооруженных сил Украины на детей, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, ВСУ пытаются ужаснуть общество и использовать трагедию в медийном пространстве. Он отметил, что такими действиями Киев лишь подтверждает справедливость целей специальной военной операции.

Удар по школе в Запорожье в День защиты детей, как и ночная атака на общежитие в ЛНР менее двух недель назад, подтверждает: ничего человеческого в наших врагах нет. Бить по детям, тем более в их праздник, могут только звери. Без сомнения, цель ВСУ — не только школьники и студенты, но и медийное пространство. Враг пытается ужаснуть, посеять панику [среди граждан]. Такие атаки ВСУ только доказывают истинность и справедливость специальной военной операции. Цели СВО будут достигнуты. И, конечно же, с каждым таким ударом неприятель призывает на свою голову новые беды в виде жестов возмездия со стороны Вооруженных сил РФ, — сказал Толмачев.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ атаковали школу в Васильевке в День защиты детей. По его словам, обломки беспилотника упали на крышу здания и повредили кровлю.