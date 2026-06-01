Выросло число пострадавших при массированной атаке ВСУ на Севастополь

В результате массированной атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь в ночь на 27 мая пострадали четыре человека, рассказал в ходе аппаратного совещания регионального правительства директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский. При этом ранее власти сообщали о двух раненых, передает ТАСС.

У нас погибших, слава богу, нет. Пострадали четыре человека, из них двое госпитализированы, двое на амбулаторном лечении, — сказал Краснокутский.

По итоговым данным, система ПВО отразила атаку 22 беспилотников и одной ракеты. В результате обстрела повреждены 37 многоэтажек, 24 частных дома и 84 автомобиля — все они получили повреждения разной степени тяжести.

Ранее губернатор города Михаил Развожаев заявил, что в Севастополе военные и мобильные огневые группы в ночь на 27 мая отражали комбинированную атаку. По его словам, силы ПВО сбили более 20 беспилотников и, предположительно, ракеты Storm Shadow.

До этого глава ДНР Денис Пушилин рассказал: пять мирных жителей получили ранения в результате атак ВСУ. По его словам, под обстрелы и удары беспилотников попали Донецк, Горловка и населенные пункты Ясиноватского округа.

