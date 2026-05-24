ВСУ ранили пять мирных жителей при атаке на ДНР Пушилин: за сутки пять жителей ДНР пострадали в результате атак ВСУ

Пять мирных жителей получили ранения в результате атак ВСУ на территории ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале. По его словам, под обстрелы и удары беспилотников попали Донецк, Горловка и населенные пункты Ясиноватского округа.

Раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления! — написал Пушилин.

Сообщается, что пострадавшие получили ранения средней степени тяжести после атак БПЛА и детонации взрывоопасных предметов. Кроме того, повреждения получили жилые дома, спецтехника, легковой автомобиль и объекты гражданской инфраструктуры.

Ранее в ЛНР объявили двухдневный траур после гибели 21 человека при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске, сообщил глава республики Леонид Пасечник. Решение принято на уровне руководства региона, траур пройдет 24 и 25 мая, уточнил он.

До этого Пасечник сообщил: два человека получили ранения в результате детонации украинского БПЛА в центре Луганска. По его словам, это произошло рядом с аптекой и цветочным магазином. По предварительной информации, дрон, использованный при атаке, предположительно, относится к типу американских беспилотников Hornet.