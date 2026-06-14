ВСУ минимум 10 раз за сутки пытались «закошмарить» жителей ДНР СЦКК: ВСУ за последние сутки совершили 10 атак на населенные пункты ДНР

Украинские войска совершили 10 атак по населенным пунктам Донецкой Народной Республики за минувшие сутки, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. Ранения получили пять гражданских лиц, в том числе один ребенок.

Зафиксировано 10 фактов вооруженных атак ВФУ, поступили сведения о ранении пяти гражданских лиц, в том числе ребенка. Поступили дополнительные сведения о ранении гражданского лица за 12 июня в Юнокоммунаровске (г. о. Енакиево), — говорится в публикации.

Повреждены или уничтожены жилые дома, легковые и грузовой автомобили, три объекта гражданской инфраструктуры. Всего было выпущено 10 единиц различных боеприпасов.

Ранее сообщалось, что ряд энергетических объектов Запорожской области был поврежден в результате атак ВСУ. Губернатор региона Евгений Балицкий проинформировал, атака украинских сил привела к частичному отключению электроснабжения в регионе.

Кроме того, минимум 14 муниципальных округов Херсонской области остались без электроснабжения в результате технологического нарушения в энергосистеме Запорожской области. Электричество отключено полностью во всех муниципалитетах до устранения аварии.