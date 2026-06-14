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14 июня 2026 в 03:15

«Болезненный ответ»: РФ пригрозила Польше за дипнедвижимость

МИД РФ пообещал Польше болезненный ответ за посягательство на дипнедвижимость

Здание МИД РФ Здание МИД РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Россия применит болезненные ответные меры в случае посягательства Польши на ее дипломатическую недвижимость, заявил директор Консульского департамента МИД РФ Алексей Климов в интервью РИА Новости. Он подчеркнул, что российская сторона будет вынуждена отреагировать на любые угрозы объектам, включая здание генерального консульства в Гданьске.

Польские власти осведомлены о таком сценарии и заявления местных чиновников носят политический характер, считают в ведомстве. Климов также напомнил, что консульское присутствие России в Гданьске имеет давнюю историю, восходящую к временам Петра I.

Россия владела недвижимостью в этом городе задолго до того, как он по итогам Второй мировой войны стал благодаря решениям советского руководства частью возрожденного при помощи СССР польского государства, — резюмировал дипломат.

Ранее депутаты городского совета польского города Кельце подготовили резолюцию, в которой призвали власти и жителей украинской Винницы переименовать улицу Степана Бандеры. Инициаторами документа выступили представители консервативной партии «Право и справедливость».

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