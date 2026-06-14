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14 июня 2026 в 03:18

Спящий вулкан в Йемене поглотил альпиниста по прозвищу Человек-паук

Yemen Online: альпинист Антара аль-Абси погиб, упав в кратер вулкана в Йемене

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Йемене спасатели обнаружили тело альпиниста Антара аль-Абси по прозвищу Человек-паук после его падения в кратер с сернистыми водами, сообщило издание Yemen Online со ссылкой на службу гражданской обороны. Трагедия произошла у вулкана Дамт в провинции Эд-Дали.

Тело скалолаза аль-Абси было извлечено из горячих вод внутри спящего вулкана в результате поисковой операции, которая началась сразу после его исчезновения во время восхождения, — передает гражданская оборона.

Аль-Абси стал известен в соцсетях благодаря роликам, в которых он показывал, как занимался альпинизмом в опасных горных районах без оборудования, страховки и даже обуви. Поклонники выразили соболезнования в социальных сетях в связи с гибелью экстремала.

Ранее сообщалось, что четверых туристов, застрявших в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии из-за непогоды 1 июня, успешно эвакуировали. В пресс-службе МЧС РФ проинформировали, что медицинская помощь путешественникам не понадобилась. Спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России привлекали для эвакуационной операции вертолет. Туристы дожидались помощи, укрывшись в хижине Джанги-Кош.

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Спящий вулкан в Йемене поглотил альпиниста по прозвищу Человек-паук
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