Матч Марокко и Бразилии на чемпионате мира не выявил сильнейшего

Матч Марокко и Бразилии на чемпионате мира не выявил сильнейшего Марокко и Бразилия сыграли со счетом 1:1 на чемпионате мира

Сборные Марокко и Бразилии сыграли вничью со счетом 1:1 в матче группового этапа чемпионата мира по футболу, который состоялся в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси, США. Гол за Марокко забил Исмаэль Сайбери на 21-й минуте, а бразильский нападающий Винисиус Джуниор отличился на 32-й минуте.

В стартовом составе Бразилии принял участие защитник «Зенита» Дуглас Сантос, который провел весь матч. Команды участвуют в группе С вместе со сборными Гаити и Шотландии, которые встретятся 14 июня в 04:00 по московскому времени. В следующем туре бразильцы сыграют с Гаити, а Марокко — с Шотландией.

Чемпионат мира, который проходит в США, Канаде и Мексике, завершится 19 июля, и в нем впервые примут участие 48 команд, разделенных на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждой четверки, а также восемь лучших сборных, занявших третьи места.

Ранее сборные Швейцарии и Катара разошлись миром в матче группового этапа чемпионата мира, который прошел в Сан-Франциско. Встреча завершилась со счетом 1:1. У швейцарцев с пенальти отличился Брель Эмболо (17-я минута). У катарцев на четвертой добавленной минуте забил Буалем Хухи. Этот 11-метровый удар стал первым для сборной на текущем турнире.