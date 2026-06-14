Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 июня 2026 в 03:26

Матч Марокко и Бразилии на чемпионате мира не выявил сильнейшего

Марокко и Бразилия сыграли со счетом 1:1 на чемпионате мира

Чемпионат мира по футболу Чемпионат мира по футболу Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Сборные Марокко и Бразилии сыграли вничью со счетом 1:1 в матче группового этапа чемпионата мира по футболу, который состоялся в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси, США. Гол за Марокко забил Исмаэль Сайбери на 21-й минуте, а бразильский нападающий Винисиус Джуниор отличился на 32-й минуте.

В стартовом составе Бразилии принял участие защитник «Зенита» Дуглас Сантос, который провел весь матч. Команды участвуют в группе С вместе со сборными Гаити и Шотландии, которые встретятся 14 июня в 04:00 по московскому времени. В следующем туре бразильцы сыграют с Гаити, а Марокко — с Шотландией.

Чемпионат мира, который проходит в США, Канаде и Мексике, завершится 19 июля, и в нем впервые примут участие 48 команд, разделенных на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждой четверки, а также восемь лучших сборных, занявших третьи места.

Ранее сборные Швейцарии и Катара разошлись миром в матче группового этапа чемпионата мира, который прошел в Сан-Франциско. Встреча завершилась со счетом 1:1. У швейцарцев с пенальти отличился Брель Эмболо (17-я минута). У катарцев на четвертой добавленной минуте забил Буалем Хухи. Этот 11-метровый удар стал первым для сборной на текущем турнире.

Спорт
Футбол
чемпионаты
сборные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Во Флориде вертолет перевернулся и врезался в самолет
Россияне пожаловались на произвол швейцарских банков
Перечислены категории россиян, имеющих право на две пенсии
«Вас дискобомбулируют»: Трамп обратился к своим противникам
Минздрав раскрыл результаты борьбы с ВИЧ в России
Новая волна арестов по делу о наркотиках в Турции: кого задержали, детали
Перечислены новые правила по кредитам, вступающие в силу с 1 июля
Сенатор перечислил все пособия для неработающих матерей
Матч Марокко и Бразилии на чемпионате мира не выявил сильнейшего
Спящий вулкан в Йемене поглотил альпиниста по прозвищу Человек-паук
«Болезненный ответ»: РФ пригрозила Польше за дипнедвижимость
Российские силы создают огневой мешок для ВСУ в ДНР
В Госдуме предложили увеличить денежную поддержку доноров
Скандалы, санкции Украины, мечты о четвертом ребенке: как живет Тодоренко
Борщевой набор в мае стал доступнее для россиян
В МИД РФ оценили вероятность диалога Путина и Трампа на саммите АТЭС
Сырского осудили в ВСУ за «винегрет» из нацистов и неподготовленных бойцов
В Хабаровском крае при столкновении поезда и Lexus погиб человек
В РККДМР озвучили, как скоро решится вопрос с «Силой Сибири — 2»
Либералы и консерваторы США и Канады захотели передела границ
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Что нужно сделать с малиной в июне: уход для обильного урожая
Семья и жизнь

Что нужно сделать с малиной в июне: уход для обильного урожая

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать
Семья и жизнь

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.