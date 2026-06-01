Свердловчанка предстанет перед судом за жестокое обращение с двумя детьми

Жительница города Каменска-Уральского предстанет перед судом за жестокое обращение с двумя детьми — девочкой и мальчиком 2014 и 2019 года рождения соответственно, пишет ЕАН со ссылкой на юриста Сергея Барсукова, выступающего на стороне потерпевших. По его словам, мать несовершеннолетних систематически избивала их, а также использовала методы психологического давления.

Дело гражданки направлено в Красногорский районный суд города Каменска-Уральского Свердловской области по ст. 156 УК РФ — ненадлежащее исполнение родительских обязанностей с жестоким обращением, — отметил Барсуков.

По словам детей, мать грубо хватала их за волосы, наносила удары в область головы и тела, кричала и оскорбляла их. Кроме того, пострадавшие признались, что она неоднократно оставляла их одних на ночь. Юрист добавил, что о жестоком обращении с детьми свидетельствуют не только их показания, но и заявления учителей, родственников, а также медицинские справки.

Ранее в Новосибирске суд признал супругов виновными в истязании и убийстве девятилетней девочки — дочери их знакомой, находившейся на тот момент в командировке. Женщину приговорили к четырем годам колонии, уголовное дело в отношении ее мужа прекращено в связи со смертью.