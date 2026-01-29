Суд вынес приговор супругам, до смерти замучившим чужого ребенка СК: сибирячку приговорили к четырем годам колонии после смерти ребенка знакомой

В Новосибирске суд признал супругов виновными в истязании и убийстве девятилетней девочки — дочери их знакомой, находившейся на тот момент в командировке, передает пресс-служба СУ СК России по региону. По данным ведомства, женщину приговорили к четырем годам колонии, уголовное дело в отношении ее мужа прекращено в связи со смертью.

Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал подсудимых виновными. Женщине назначено наказание по пп. «г», «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, — сказано в сообщении.

На суде было доказано, что девочка подвергалась физическому и психологическому насилию. Один раз ее не кормили на протяжении четырех дней. Супруги снимали все на камеру мобильного телефона. В результате ребенок скончался.

Ранее Новосибирский областной суд смягчил приговор руководителю и воспитателю частного детского сада «Маленький принц», осужденным за истязание детей. Апелляция сократила сроки наказания обеим подсудимым на полгода — до четырех и трех лет лишения свободы.