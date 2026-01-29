Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 10:26

Суд вынес приговор супругам, до смерти замучившим чужого ребенка

СК: сибирячку приговорили к четырем годам колонии после смерти ребенка знакомой

Фото: t.me/nsksledcom
Читайте нас в Дзен

В Новосибирске суд признал супругов виновными в истязании и убийстве девятилетней девочки — дочери их знакомой, находившейся на тот момент в командировке, передает пресс-служба СУ СК России по региону. По данным ведомства, женщину приговорили к четырем годам колонии, уголовное дело в отношении ее мужа прекращено в связи со смертью.

Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал подсудимых виновными. Женщине назначено наказание по пп. «г», «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, — сказано в сообщении.

На суде было доказано, что девочка подвергалась физическому и психологическому насилию. Один раз ее не кормили на протяжении четырех дней. Супруги снимали все на камеру мобильного телефона. В результате ребенок скончался.

Ранее Новосибирский областной суд смягчил приговор руководителю и воспитателю частного детского сада «Маленький принц», осужденным за истязание детей. Апелляция сократила сроки наказания обеим подсудимым на полгода — до четырех и трех лет лишения свободы.

Новосибирская область
приговоры
супруги
Следственный комитет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме опровергли сообщения о переходе вузов на новую модель с 2026 года
Стало известно, что могло спровоцировать смерти в интернате Кузбасса
Момент мощного взрыва в Буэнос-Айресе попал на видео
Дептранс призвал москвичей пересесть на метро из-за аномального снегопада
Пассажирский автобус перевернулся на российской трассе
Стал известен приговор бывшему партнеру блогера Лерчек
Иммунолог дал советы, как уберечься от простуд в зимний период
Маклаков прервал молчание после слухов о госпитализации
Военные нацгвардии Украины сдались под Димитровом
Названа предварительная причина смертей в Прокопьевском интернате
В МВД России назвали лидирующий по подростковой преступности регион
Мощный взрыв прогремел на заводе в одной из стран Латинской Америки
В Кузбассе возбудили дело после смерти пациентов в интернате Прокопьевска
В громком деле о налетах дронов ВСУ появились первые обвиняемые
В Госдуме назвали сроки введения новой модели высшего образования в России
Экс-аналитик ЦРУ усомнился в готовности Киева к мирным переговорам
«Застали врасплох»: военнопленный ВСУшник о захвате российской ДРГ
Врач опровергла популярные мифы о циррозе печени
Юрист озвучил неприятную правду по делу избитых в Египте россиян
Пассажиры пришли на помощь застрявшему в сугробе автобусу
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.