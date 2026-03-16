Жена горнолыжника Бугаева раскрыла секрет его триумфа на Паралимпиаде

Жена российского горнолыжника Алексея Бугаева Анна заявила в беседе с KP.RU, что он победил на Паралимпийских играх в Италии благодаря поддержке близких и соотечественников. Она призналась, что речь супруга после триумфа тронула ее до глубины души. Спортсмен посвятил свою победу ей и их дочери.

Леша очень рад, что удалось взять золото, несмотря на падение за девять ворот до финиша, тяжелые погодные условия и поздний стартовый номер. Только человек с сильным характером способен пройти через все это и доказать, что медаль по праву его. За него молились очень многие. Он знает, сколько людей его поддерживает, и это помогает ему бороться и идти до конца. Мне очень приятно, что он посвятил победу нам, — призналась Бугаева.

Она отметила, что была очень рада в момент, когда зрители из Италии, Канады и Великобритании искренне поздравляли ее мужа с победой. По ее словам, на стадионе ощущалось настоящее единство людей.

Ранее Бугаев стал чемпионом Паралимпийских игр в слаломе. По сумме двух попыток Бугаев уложился в одну минуту и 28,55 секунды, завоевав золотую медаль. Второе место занял новозеландец Адам Холл, а тройку лидеров замкнул швейцарец Робин Кюш.