Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 09:27

Российских чемпионов Паралимпиады-2026 внесли в «расстрельный» список

Чемпионов Паралимпиады-2026 Бугаева и Багиян внесли в базу «Миротворец»

Анастасия Багиян на соревнованиях по лыжным гонкам XIV зимних Паралимпийских игр в Италии. Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Российских лыжников Варвару Ворончихину и Алексея Бугаева, Анастасию Багиян и Ивана Голубкова внесли в базу экстремистского украинского сайта «Миротворец», следует из данных ресурса. Также в список попали спортсмен‑ведущий Сергей Синякин и старший тренер сборной России по лыжным гонкам Ирина Громова.

Сборная России заняла третью строчку в медальном зачете Паралимпийских игр. В активе команды — восемь золотых, одна серебряная и три бронзовые награды.

Наибольший вклад внесла Ворончихина, завоевавшая два золота, серебро и бронзу. Лыжница Багиян стала трехкратной чемпионкой турнира, а Голубков оформил два золотых результата. Бугаев добавил в копилку команды еще одно золото и две бронзовые медали.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами российских спортсменов, ставших победителями XIV Паралимпийских зимних игр. Высоких наград также удостоены тренеры, подготовившие чемпионов.

Ранее Голубков рассказал, что не сталкивался с русофобией во время Паралимпиады. Он отметил, что иностранные спортсмены хорошо относились к коллегам из России и не проявляли негатива.

чемпионы
Паралимпиада
спортсмены
Украина
Миротворец
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.