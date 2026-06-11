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11 июня 2026 в 13:52

Депутат горсовета сфотографировал ягодицы коллег во время исполнения гимна

«Страна»: депутат горсовета Ирпеня снимал ягодицы коллеги под гимн Украины

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В украинском городе Ирпень местный депутат городского совета спровоцировал громкий скандал, сфотографировав ягодицы своей коллеги прямо во время торжественного исполнения государственного гимна, передает издание «Страна». Действие коллеги заметил другой участник заседания.

До этого глава Деснянской районной администрации Киева Дмитрий Бахматов резко отреагировал на критику своей инициативы по обустройству уличных туалетов с выгребными ямами в столице. Чиновник заявил, что ему безразлично мнение недоброжелателей, обсуждающих его предложения по подготовке города к возможным блэкаутам. Он настаивает на том, что город пока не готов к ним.

Ранее бывший депутат Верховной рады Артем Дмитрук, покинувший Украину из-за политического преследования, заявлял в своих социальных сетях, что русский язык должны изучать больше людей. Политический деятель также жестко раскритиковал снос памятника Михаилу Булгакову в Киеве, назвав происходящее актом вандализма, а борцов с русским языком и культурой — сторонниками «бесов».

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