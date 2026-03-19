Олимпиада и Паралимпиада — 2026
19 марта 2026 в 11:12

Путин наградил орденами российских чемпионов Паралимпиады-2026

Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами российских спортсменов, ставших победителями XIV Паралимпийских зимних игр. Высоких наград также удостоены тренеры, подготовившие чемпионов. Текст указа размещен на официальном портале правовых актов.

Согласно документу, орденом Дружбы награждены пять паралимпийцев. Это Анастасия Багиян, Алексей Бугаев, Варвара Ворончихина, Иван Голубков и Сергей Синякин. В документе отмечается, что награды присуждены за высокие спортивные достижения, проявленные волю к победе, стойкость и целеустремленность.

Также за успешную подготовку чемпионов награждены тренеры Ирина Громова, Александр Назаров, Алексей Турбин и Алексей Кобелев. Кроме того, благодарность президента объявлена паралимпийцам Дмитрию Фадееву и Монзеру Филиппу Шеббо.

Ранее депутат Госдумы олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила NEWS.ru, что победители и призеры зимних Паралимпийских игр в Италии обязательно будут достойно вознаграждены. На встрече с паралимпийцами в ГУМе она подчеркнула, что все парламентарии аплодировали российским спортсменам стоя.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Китае отреагировали на перенос встречи Трампа и Си Цзиньпина
Лукашенко назвал себя сторонником Трампа
Северные Курилы содрогнулись от землетрясения
Эксперт объяснил, почему в Иране провалился «ливийский сценарий»
«Доходит до 80%»: Минстрой раскрыл состояние коммунальных сетей в России
Алушта попрощалась с главным символом города
Востоковед рассказал, кто мог приложить руку к убийству Каддафи-младшего
Мессенджер МАХ получил новый статус
Раскрыты две задачи высокого стратегического порядка для ВС России
Онколог рассказал о «безопасных» опухолях
Лукашенко обвинил США в войне против друзей Белоруссии
Опасный эксперимент едва не лишил зрения школьников
Финансист раскрыл, какую сумму наличных нужно всегда держать при себе
Опубликованы снимки последствий войны США и Израиля против Ирана
Малоимущим родителям рассказали о возврате части налогов на доходы
В Белоруссии стартовали закрытые переговоры с США
«Бункера Сталина» выплатит россиянке свыше 120 тыс. рублей
Студентам будут доплачивать за рождение детей
Когда новый кроссовер Volga K50 появится на российском рынке
Юрист объяснил, какой подарок может считаться взяткой
Дальше
Самое популярное
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Общество

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

