Путин наградил орденами российских чемпионов Паралимпиады-2026

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами российских спортсменов, ставших победителями XIV Паралимпийских зимних игр. Высоких наград также удостоены тренеры, подготовившие чемпионов. Текст указа размещен на официальном портале правовых актов.

Согласно документу, орденом Дружбы награждены пять паралимпийцев. Это Анастасия Багиян, Алексей Бугаев, Варвара Ворончихина, Иван Голубков и Сергей Синякин. В документе отмечается, что награды присуждены за высокие спортивные достижения, проявленные волю к победе, стойкость и целеустремленность.

Также за успешную подготовку чемпионов награждены тренеры Ирина Громова, Александр Назаров, Алексей Турбин и Алексей Кобелев. Кроме того, благодарность президента объявлена паралимпийцам Дмитрию Фадееву и Монзеру Филиппу Шеббо.

Ранее депутат Госдумы олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила NEWS.ru, что победители и призеры зимних Паралимпийских игр в Италии обязательно будут достойно вознаграждены. На встрече с паралимпийцами в ГУМе она подчеркнула, что все парламентарии аплодировали российским спортсменам стоя.