Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 июня 2026 в 15:23

«Смена декораций»: член СВОП об отставке министра обороны Британии

Член СВОП Климов: отставка министра обороны Британии не изменит курс Запада

Андрей Климов Андрей Климов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Отставка главы Минобороны Великобритании Джона Хили не повлияет на курс Запада, заявил NEWS.ru член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов. По его словам, то же самое можно сказать и о возможном лишении полномочий главы европейской дипломатии Каи Каллас.

Отставка Джона Хили мало что решает. Это новая реальность всего европейского Запада. Отчасти американского тоже. Сегодня была новость о возможном лишении полномочий Каи Каллас. Но и на это тот же самый ответ. Это просто смена декораций. В существенном смысле никаких изменений я не вижу, — сказал Климов.

Ранее Хили принял решение уйти в отставку с поста министра обороны Великобритании. В соцсетях он обнародовал письмо, которое, по его словам, он никогда не ожидал написать.

До этого стало известно, что в Евросоюзе рассматривают масштабную реформу на фоне неудач Европейской службы внешних действий и ее руководителя Каи Каллас. Одним из наиболее перспективных решений считают лишение чиновницы и ее отдела, имеющего бюджет в €1 млрд (83,08 млрд рублей), полномочий.

Европа
Великобритания
Кая Каллас
отставки
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам объяснили, как налоговая может узнать о сдаче квартиры
Трамп сделал неожиданное заявление о наземной операции в Иране
Появились новые подробности о пожаре в старинном русском храме
В АТР ответили, начнет ли Евросоюз массово отказывать россиянам в визах
Лавров заявил о готовности РФ содействовать развитию инфраструктуры Африки
Трамп раскрыл, во сколько обошелся новый удар США по Ирану
Захарова обвинила ЕС в желании влезть за стол переговоров по Украине
Московские таможенники изъяли прекурсор для мефедрона на 2,4 млрд рублей
Ковальчук раскрыл последствия массированного удара ВСУ по Брянской области
Раскрыты последствия применения «Града» по мирным жителям в Белой Березке
Диетолог объяснил, как выбрать мороженое
Держалась за крестик и молилась: блогерша о пережитом в 8 лет изнасиловании
Российский поселок попал под обстрел «Градом»
Лазарев, конфликт с Гузеевой, отказ от алкоголя: как живет Лера Кудрявцева
Захарова оценила требования «евротройки» по Украине
Директор Музея обороны Севастополя раскрыл, что уцелело при пожаре
Синоптик предупредил москвичей о рисках постоянной жары
Стало известно, как обеспечат меры безопасности на «Дикой Мяте»
Россия ограничит ввоз всей подкарантинной продукции из Армении
Трамп заявил о планах США установить контроль над одним островом
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек
Общество

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.