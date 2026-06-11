Отставка главы Минобороны Великобритании Джона Хили не повлияет на курс Запада, заявил NEWS.ru член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов. По его словам, то же самое можно сказать и о возможном лишении полномочий главы европейской дипломатии Каи Каллас.

Отставка Джона Хили мало что решает. Это новая реальность всего европейского Запада. Отчасти американского тоже. Сегодня была новость о возможном лишении полномочий Каи Каллас. Но и на это тот же самый ответ. Это просто смена декораций. В существенном смысле никаких изменений я не вижу, — сказал Климов.

Ранее Хили принял решение уйти в отставку с поста министра обороны Великобритании. В соцсетях он обнародовал письмо, которое, по его словам, он никогда не ожидал написать.

До этого стало известно, что в Евросоюзе рассматривают масштабную реформу на фоне неудач Европейской службы внешних действий и ее руководителя Каи Каллас. Одним из наиболее перспективных решений считают лишение чиновницы и ее отдела, имеющего бюджет в €1 млрд (83,08 млрд рублей), полномочий.