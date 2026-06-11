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11 июня 2026 в 15:48

Синоптик предупредил о резкой смене погоды в Московском регионе

Синоптик Ильин: в столичный регион после жары придут «майские» холода и дожди

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В столичном регионе ожидается резкая смена погоды, после жаркого периода, по прогнозам синоптиков, наступит существенное похолодание, сопровождающееся затяжными дождями, рассказал NEWS.ru специалист прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. В середине следующей недели в Москве в ночные часы воздух будет остывать до нелетних +8 градусов, уточнил он.

В столичном регионе после жаркого периода ожидается достаточно прохладная и дождливая неделя. В понедельник, 15 июня, столбики термометров покажут в дневное время 20–25 градусов тепла, во вторник, среду и четверг — в диапазоне от +16 до +21. В пятницу температура воздуха вырастет до 19–24 градусов. В ночные часы похолодает до 8–13 градусов, — сообщил Ильин.

По его словам, дожди будут идти практически каждый день. Наиболее существенные осадки, по данным синоптика, прогнозируются 16 и 17 июня. При этом вероятность гроз остается невысокой.

Раннее доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов сообщил, что высокая температура в комнате ухудшает качество сна. Она не должна быть выше 22 градусов. А некоторым людям прекрасно спится и при +17 — все индивидуально. Эксперт рекомендовал выбирать постельное белье с охлаждающим эффектом.

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