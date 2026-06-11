330 БПЛА, удар по авто с семьей, пожар на НПЗ: как ВСУ атакуют РФ 11 июня

330 БПЛА, удар по авто с семьей, пожар на НПЗ: как ВСУ атакуют РФ 11 июня

В ночь с 10 на 11 июня над территорией России сбили 330 украинских БПЛА. В Белгородской области дрон ударил по автомобилю, в котором ехали супруги с сыном, глава семьи погиб, его жена и сын — в больнице. В Краснодарском крае в результате атаки ВСУ возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют РФ, — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами России сбили украинские беспилотники

Силы ПВО в ночь на 11 июня ликвидировали и перехватили 330 украинских дронов над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, беспилотники были уничтожены над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тульской, Тверской и Владимирской областей. Также ВСУ пытались атаковать Краснодарский край, Московский регион и Крым. Часть дронов была перехвачена или уничтожена над Черным и Азовским морями.

Сколько человек пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую и Курскую области

За минувшие сутки ВСУ 78 раз атаковали Белгородскую область, заявил врио губернатора Александр Шуваев. По его словам, удары нанесены по Белгороду, Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Корочанскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому и Шебекинскому округам.

«В результате вражеского удара ВСУ в Ракитянском округе погиб мирный житель. Выражаю искренние соболезнования его семье, родным и близким. Это невосполнимая потеря», — сообщил врио губернатора.

Трагедия произошла в районе поселка Пролетарский в результате удара беспилотника по автомобилю. Супруга погибшего и его 21-летний сын госпитализированы в областную клиническую больницу, сообщили в оперативном штабе Белгородской области. У женщины диагностированы осколочные ранения руки и плеча, у молодого человека — серьезное ранение глаз.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В селе Илек-Кошары Ракитянского округа FPV-дрон сдетонировал на территории предприятия, в больницу самостоятельно обратился мужчина, получивший слепые осколочные ранения предплечья и бедра. В поселке Разумное после удара беспилотника ВСУ по коммерческому объекту пострадали три женщины и двое детей. Они госпитализированы в детскую областную клиническую больницу.

Девятимесячная девочка получила минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение лица. У пятилетней девочки диагностировали осколочное ранение бедра, сообщили в оперштабе.

В Курской области за сутки был сбит 141 вражеский беспилотник. Кроме того, 69 раз враг применил артиллерию по отселенным районам, заявил губернатор Александр Хинштейн. Накануне стало известно, что в больнице скончался мужчина, пострадавший 5 июня в результате атаки БПЛА на агрофирму в Большесолдатском районе.

Также сообщалось, что в селе Илек Беловского района множественные осколочные травмы и ожог левого плеча получил 73-летний мужчина. Пострадавшего планировали эвакуировать в Курск для дальнейшего лечения.

В Минобороны РФ эту информацию пока не прокомментировали.

Как ВСУ атакуют Краснодарский край

По всей территории Краснодарского края объявлена беспилотная опасность, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его словам, в Краснодаре обломки БПЛА попали в многоквартирный дом, произошло возгорание.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

«По предварительной информации, есть двое пострадавших. Сейчас им оказывают всю необходимую помощь», — сообщил губернатор.

Атаке БПЛА подвергся Северский район региона, зафиксированы повреждения нескольких частных домовладений, пострадал один человек. В Афипском городском поселении введен режим ЧС.

После атаки БПЛА ВСУ произошло возгорание на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода. Пострадавших нет. К ликвидации ЧП привлекались 34 человека и 12 единиц техники, сообщил глава Северского района Алексей Чеверев.

В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Как ВСУ атакуют Херсонскую область

В Херсонской области минувшей ночью российские силы противовоздушной обороны сбили 45 украинских беспилотников ударного типа. Губернатор региона Владимир Сальдо отметил, что ВСУ пытались атаковать транспортную инфраструктуру региона.

«Сегодня ночью враг атаковал мосты через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп — Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки. По предварительной информации, есть повреждения», — сообщил губернатор.

В Минобороны эту информацию не комментировали.

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