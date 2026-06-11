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11 июня 2026 в 08:53

Шуваев раскрыл печальные последствия атаки ВСУ на Белгородскую область

Шуваев: один человек погиб и 10 пострадали от ударов ВСУ по Белгородской области

Александр Шуваев Александр Шуваев Фото: kremlin.ru
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Один человек погиб и еще 10 пострадали от ударов ВСУ по Белгородской области за прошедшие сутки, сообщил врио губернатора Александр Шуваев в Telegram-канале. По его словам, за прошедшие 24 часа украинские войска атаковали территорию региона 78 раз.

За минувшие сутки ВСУ 78 раз атаковали территорию Белгородской области. <…> В результате вражеского удара ВСУ в Ракитянском округе погиб мирный житель. <…> В Белгороде, Борисовском, Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах ранены десять человек. Восемь из них продолжают стационарное лечение, — написал Шуваев.

Глава региона отметил, что удары пришлись по Белгороду, а также по Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Корочанскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому и Шебекинскому округам. Зафиксирован один обстрел из реактивных систем залпового огня и одно сбрасывание взрывного устройства с дрона. За сутки над регионом нейтрализовали 73 украинских беспилотника.

Ранее Минобороны России сообщало, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 330 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА уничтожили над территориями 12 регионов и акваториями Черного и Азовского морей.

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