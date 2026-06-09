Налет на Белгородскую область, атака на мост: как ВСУ атакуют РФ 9 июня

Налет на Белгородскую область, атака на мост: как ВСУ атакуют РФ 9 июня

В ночь на 9 июня над территорией России сбили 140 украинских БПЛА. В Херсонской области в результате атак ВСУ был поврежден Чонгарский мост. В Донецкой Народной Республике и в Херсонской области погибли трое мужчин, в Белгородской области — женщина. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию, — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами России сбили украинские беспилотники

Силы ПВО в ночь на 9 июня ликвидировали и перехватили 140 украинских дронов над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областей. Воздушные цели также поразили над территориями Московского региона, Республики Крым и акваториями Азовского и Черного морей, уточнили в Минобороны.

Сколько человек пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую и Курскую области

За минувшие сутки ВСУ 74 раза атаковали Белгородскую область, заявил врио губернатора Александр Шуваев. По его словам, удары нанесены по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Краснояружскому, Прохоровскому, Ракитянскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам.

«Ранения получили семь человек. Четверо пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения. Медики оказывают им всю необходимую помощь. Держу ход лечения пострадавших на личном контроле», — сообщил врио губернатора.

БПЛА ВСУ Фото: Социальные сети

В поселке Борисовка в результате атаки FPV-дрона пострадали мужчина и женщина, оба продолжают лечение амбулаторно. В селе Беловское пострадали пять женщин, после медицинского обследования у одной из них подтвердился диагноз «акубаротравма». Повреждены социальные и коммерческие объекты, административное здание, более 230 квартир и частных домов, складское и техническое помещение, сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

«В районе села Доброе FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль, мужчину со множественными осколочными ранениями голени доставили в больницу», — отметили в оперштабе.

В поселке Ивня ранен мужчина, в Шебекино от детонации дрона пострадала женщина. В селе Глотово множественные осколочные ранения лица и живота получила женщина. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу.

В поселке Малиновка Белгородского округа ВСУ атаковали FPV-дроном многоквартирный дом, сообщил оперштаб региона в МАКСе. В результате удара погибла мирная жительница.

В Курской области за сутки было сбито 142 вражеских беспилотника различного типа. Кроме того, 127 раз враг применил артиллерию по отселенным районам, заявил губернатор Александр Хинштейн.

«В результате атак в поселке Коренево пострадал 62-летний мужчина. Он госпитализирован в Курскую областную больницу. Поврежден дом», — уточнил он.

В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Как ВСУ атакуют ДНР

Поздно вечером 8 июня глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что на автодороге Ялта — Донецк вблизи населенного пункта Кременевка из-за атаки ударных дронов ВСУ погиб мужчина 1985 года рождения.

«Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшего», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

В Мариуполе в результате атак украинской армии пострадали мужчина (1982 г. р.) и женщина (1987 г. р.), им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Также повреждены пять объектов гражданской инфраструктуры, один грузовой и два легковых автомобиля в Приморском, Ильичевском и Октябрьском районах Мариуполя, Старобешевском и Володарском муниципальных округах.

В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

ПВО РФ Фото: МО РФ

Как ВСУ атакуют Херсонскую область

По данным губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в Скадовске удар БПЛА по легковому автомобилю унес жизнь мужчины 1988 года рождения, а в Великой Кардашинке при детонации мины погиб мужчина 1981 года рождения.

«Также четыре жителя региона получили ранения, все они доставлены в больницу», — сообщил он.

Всего за сутки противник выпустил по населенным пунктам левобережья не менее 136 беспилотников. Обстрелы и удары БПЛА повредили административное здание МБУ «Ремонтник» в Горностаевке, жилые дома в Долматовке, Гладковке, Большевике, Новофедоровке, Брилевке, Раденске, Новой Маячке и Чернянке, АЗС в Каланчаке и на автодороге Херсон — Симферополь, складское помещение в Каховке, сельхозтехнику в Лазурном.

«В Чонгаре вновь поврежден мост. Движение по нему снова перекрыто. На месте работают профильные службы. Прошу водителей использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп», — сообщил Владимир Сальдо.

Чонгарский мост соединяет Херсонскую область с Крымом. Губернатор отметил, что враг концентрирует удары по этому объекту, чтобы нарушить движение и создать проблемы для людей.

В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

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