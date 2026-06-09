ПВО сбила более 20 дронов на подлете к мосту в Чонгаре Херсонской области

ПВО сбила более 20 дронов на подлете к мосту в Чонгаре Херсонской области

Дежурные средства ПВО и мобильные огневые группы сбили более 20 украинских беспилотников на подлете к Чонгарскому мосту в Херсонской области, заявил в своем Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо. По его словам, мост был повторно поврежден из-за ночного удара ВСУ, движение по нему перекрыто.

Наши мобильные огневые группы и силы ПВО сбили больше 20 вражеских БПЛА на подлете к мосту в Чонгаре. Враг концентрирует удары по этому объекту, чтобы нарушить движение и создать проблемы для людей, — отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили восемь украинских дронов в небе над Тульской областью в ночь на 9 июня. Как уточнил губернатор региона Дмитрий Миляев, обошлось без жертв и пострадавших, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

До этого стало известно, что свыше 270 мирных жителей пострадали за минувшую неделю в результате ударов со стороны ВСУ. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что за отчетный период ранения получили 234 человека, в том числе 18 несовершеннолетних. Еще 43 человека погибли.