Силы ПВО успешно отразили атаку БПЛА на Тульскую область ВС России сбили восемь украинских дронов в Тульской области

Дежурные подразделения противовоздушной обороны ВС России уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Тульской областью в ночь на 9 июня, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем блоге в МАКСе. В результате инцидента никто не пострадал.

По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, — подчеркнул глава области.

Ранее стало известно, что атаке БПЛА подвергся Чонгарский мост на границе Херсонской области и Крыма, он был повторно поврежден. Движение по мосту перекрыто, губернатор региона Владимир Сальдо попросил водителей использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп.

До этого Минобороны России сообщало, что силы ПВО в ночь на 9 июня сбили 140 беспилотников ВСУ. Беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями. Воздушные цели также поразили над территориями Московского региона, Республики Крым и акваториями Азовского и Черного морей.

Перед этим в Новороссийске спасателям удалось полностью ликвидировать возгорание на территории перевалочного комплекса. Пожар возник в результате атаки беспилотников ВСУ.