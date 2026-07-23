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23 июля 2026 в 00:12

В экстренных службах сообщили о пострадавших при пожаре в Москве

ТАСС: один человек пострадал при пожаре в жилом доме в центре Москвы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В результате пожара в жилом доме на улице Гончарной в центре Москвы пострадал один человек, сообщили ТАСС в оперативных службах. Возгорание удалось полностью ликвидировать.

По данным ГУ МЧС России по Москве, пожар был локализован, а затем полностью потушен. Горели личные вещи и мебель в одной из квартир. Причины возгорания устанавливаются.

Информация о состоянии пострадавшего уточняется, ему оказывается медицинская помощь. Экспертам предстоит выяснить причину возгорания. Официальных заявлений о масштабе ущерба пока не поступало. Благодаря оперативным действиям пожарных огонь не успел распространиться на соседние квартиры. Угроза для жильцов дома миновала.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области произошел крупный пожар на производстве полимерных материалов. Пресс-служба регионального управления МЧС России в соцсетях информировала, что площадь возгорания составляла 5900 квадратных метров. На месте проводились оперативные работы по ликвидации возгорания.

До этого в Ленобласти произошел второй за день поджог автозаправочной станции. Пожар возник на мини-АЗС самообслуживания в СНТ «Колос» в Заневском городском поселении.

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