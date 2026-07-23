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23 июля 2026 в 01:08

Британский дипломатический персонал вывезли из Ирана

МИД Великобритании отозвал дипломатических работников из Ирана

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Министерство иностранных дел Великобритании объявило о временной эвакуации британских дипломатических сотрудников из Ирана. Причиной названа ухудшающаяся ситуация с безопасностью в регионе на фоне продолжающегося американо-иранского конфликта.

В заявлении МИД Соединенного Королевства подчеркивается, что вывоз персонала осуществляется из-за опасений за их жизнь и здоровье. Это решение стало очередным признаком эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Меры британских властей также могут повлиять на позицию других европейских государств, которые решат последовать их примеру. Ситуация остается на контроле международного сообщества.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о прекращении огня на всех фронтах, включая Ливан. Однако уже 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении договоренностей по Ормузскому проливу.

Ранее президент США Дональд Трамп во время выступления в Мариетте (штат Джорджия) заявил, что Тегеран в ближайшее время будет готов к заключению соглашения с Вашингтоном. По его словам, Иран пока не решается на окончательный шаг, поскольку каждый раз пытается пересмотреть уже согласованные пункты.

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