Ночной налет беспилотников перекрыл один из путей в Крым Сальдо: ведущий в Крым Чонгарский мост оказался вновь поврежден из-за удара БПЛА

Чонгарский мост на границе Херсонской области и Крыма оказался повторно поврежден в результате ночной атаки украинских беспилотников, движение перекрыто, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. По его словам, водителей просят использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп.

В Чонгаре вновь поврежден мост после ночной атаки украинских БПЛА. Движение по мосту снова перекрыто. На месте работают профильные службы. Прошу водителей использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп, — написал Сальдо.

Глава региона отметил, что силы ПВО и мобильные огневые группы сбили более 20 дронов на подлете к мосту. Он подчеркнул, что враг концентрирует удары по этому объекту, чтобы нарушить движение и создать проблемы для людей. Сальдо поблагодарил военных за работу, отметив, что без их действий последствия могли быть гораздо серьезнее.

Днем ранее Сальдо писал, что на поврежденном мосту в районе Чонгара запустили реверсивное движение. О том, что по мосту нанес удар украинский дрон, стало известно 7 июня. После атаки временно перекрыли проезд через автомобильный пункт пропуска «Джанкой».