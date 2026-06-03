Налет на Петербург, удар по автобусу в ДНР: как ВСУ атакуют РФ 3 июня

Налет на Петербург, удар по автобусу в ДНР: как ВСУ атакуют РФ 3 июня

В ночь на 3 июня над территорией России сбили более 350 украинских БПЛА. В ДНР в результате обстрела автобуса погибли восемь человек. В Смоленской области при тушении возгорания погибли двое пожарных, в Брянской области в результате падения обломков дрона пострадал ребенок. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию, — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами России сбили украинские беспилотники

Силы ПВО в ночь на 3 июня ликвидировали и перехватили 354 украинских БПЛА над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской и Калужской областями.

«Также ликвидированы и пресечены вражеские БПЛА над территориями Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей», — рассказали в Минобороны.

По данным ведомства, БПЛА ВСУ также пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Крым и акваторию Азовского моря.

Сколько человек погибли и получили ранения в результате атак ВСУ

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в результате падения обломков БПЛА во двор многоквартирного дома была ранена шестилетняя девочка. Ее доставили в Брянскую областную больницу. По словам главы региона, накануне днем ВСУ ударили из реактивной системы залпового огня по поселку Суземка, в результате чего погиб мирный житель.

«Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего. Ранены трое граждан и сотрудник охранного предприятия, который помогал их эвакуировать. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывают помощь наши врачи», — сообщил врио губернатора.

За сутки в Курской области были сбиты 164 вражеских беспилотника различного типа, заявил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, ВСУ 167 раз ударили из артиллерийских орудий по отселенным районам.

ПВО РФ Фото: МО РФ

«В селе Малое Солдатское Беловского района Курской области из-за атаки БПЛА пострадала 51-летняя женщина, Она сама обратилась в больницу соседней Белгородской области. Врачи оказали ей помощь, женщина будет наблюдаться амбулаторно», — сказал он.

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что за минувшие сутки ВСУ 67 раз атаковали регион. Противник семь раз применял артиллерию и реактивные системы залпового огня.

«К большому сожалению, в Валуйском, Краснояружском и Шебекинском округах получили ранения девять человек. Один из пострадавших продолжает лечение в больнице», — сообщил врио губернатора.

В Смоленской области после падения обломков беспилотника при тушении пожара погибли два сотрудника МЧС, рассказал губернатор Василий Анохин. Еще двое пожарных и один мирный житель получили легкие ранения.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил в своем Telegram-канале о массированном налете БПЛА. За ночь были сбиты 59 беспилотников. Губернатор отметил, что в Лужском районе в результате падения обломков дрона получили повреждения четыре частных жилых дома, пострадавших нет. Украинские дроны атаковали Санкт-Петербург в день открытия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026), несколько человек пострадали, жертв нет.

«Сегодня ранним утром объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах были атакованы БПЛА украинских нацистов. Повреждено несколько объектов. В настоящее время идет ликвидация последствий», — написал губернатор Петербурга Александр Беглов в своем Telegram-канале.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кроме того, ВСУ атаковали школу в Мелитополе, произошло возгорание кровли здания, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, 30 сотрудников школы были эвакуированы, пострадавших нет.

«Атаке подверглась общеобразовательная школа №1 города Мелитополя, от осколков сбитого БПЛА произошло возгорание кровли здания — силами МЧС России по Запорожской области возгорание оперативно ликвидировано», — отмечается в сообщении.

Балицкий также заявил, что украинские беспилотники попытались атаковать территорию Мелитопольского мясокомбината. По его словам, в городе сохраняется опасность повторных налетов.

Частные дома получили повреждения в результате атаки украинских БПЛА на Калужскую область, сообщил губернатор Владислав Шапша. В ночь на 3 июня средства противовоздушной обороны уничтожили шесть беспилотников противника. На местах ЧП работают представители оперативных и экстренных служб.

«В Бабынинском округе в результате атаки поврежден один дачный дом. Два соседних частных дома получили незначительные повреждения осколками БПЛА. Пострадавших нет», — написал Шапша в мессенджере МАКС.

В Минобороны РФ не прокомментировали эти сведения.

Что известно об атаке украинского БПЛА на рейсовый автобус в ДНР

Ранним утром в городе Енакиево украинский БПЛА атаковал рейсовый автобус Москва — Симферополь. Жертвами удара стали восемь человек, еще 11 пострадали. В числе пострадавших — десятилетний ребенок. Салон и кабина водителя автобуса полностью выгорели. Комментируя трагедию, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины совершили очередной акт беспрецедентной нечеловеческой агрессии. Представитель МИД России Мария Захарова назвала случившееся «охотой» на людей.

«Своих загоняют в могилы с помощью принудительной мобилизации. Наших убивают террористическими методами», — заявила она.

В СК РФ возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт).

В Минобороны РФ пока не прокомментировали эту информацию.

Атака украинского БПЛА на рейсовый автобус в ДНР Фото: t.me/sledcom_press*

Как беспилотники ВСУ пытались атаковать Москву

Накануне силы ПВО отразили атаку восьми БПЛА на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, отметил он.

Впоследствии Собянин сообщил о продолжающейся более 10 часов атаке беспилотников. По информации градоначальника, с вечера вторника, 2 июня, к утру среды количество сбитых дронов на подлете к Москве достигло 22.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

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