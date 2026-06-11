Названо число дронов, атаковавших транспортную систему Херсонской области Более 40 БПЛА сбили при атаках на транспортную систему Херсонской области

Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 11 июня сбили 45 украинских беспилотников ударного типа в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. По его словам, ВСУ пытались атаковать транспортную инфраструктуру региона.

Наши военные и силы ПВО за ночь уничтожили 45 БПЛА ударного типа. Противник пытается сконцентрировать удары по транспортной инфраструктуре региона, — написал Сальдо.

Глава региона также сообщал, что в Херсонской области минувшей ночью украинские войска атаковали четыре моста. По его словам, в настоящий момент специалисты оценивают степень повреждений. Под ударом оказались мосты через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп — Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки.

Ранее Минобороны России сообщало, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 330 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА уничтожили над территориями 12 регионов и акваториями Черного и Азовского морей.