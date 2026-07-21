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21 июля 2026 в 14:04

Херсонская область погрузилась во тьму после аварии

«Херсонэнерго»: 14 округов оказались обесточены из-за нарушения в энергосистеме

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Херсонская область оказалась обесточена из-за технологического нарушения в энергосистеме, сообщила пресс-служба «Херсонэнерго» в Telegram-канале. В результате аварии без света остались 13 муниципальных округов и один городской. Отмечается, что специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.

В связи с технологическим нарушением в энергосистеме аварийно обесточена Херсонская область, — говорится в сообщении.

До этого в восточном Крыму объекты энергетики подверглись атаке ВСУ. В ГУП «Крымэнерго» сообщали, что из-за повреждений подача электроэнергии в ряде населенных пунктов северного, восточного и западного энергорайонов осуществлялась с учетом возможностей электросетей. В регионе действовали временные ограничения.

Ранее сообщалось, что более 70 бригад компании «Россети Московский регион» устраняли последствия циклона, который вызвал локальные перебои с электроснабжением на севере Подмосковья. Энергетики призывали жителей соблюдать правила безопасности и не приближаться к оборванным линиям электропередачи.

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