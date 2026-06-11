Директор стройфирмы предстанет перед судом за гибель рабочего в Крыму

В Ялте директор строительной организации предстанет перед судом после гибели рабочего в ходе возведения гостиничного комплекса в Алупке, пишет «МК в Крыму» со ссылкой на СК России. Мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, руководитель предприятия отправил рабочего укладывать арматуру на восьмом этаже без соблюдения техники безопасности и должного освещения. Мужчина оступился и рухнул в незащищенный лифтовой проем. Он скончался на месте от полученных травм. Уголовное дело в отношении директора стройфирмы уже направили в суд.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что директор рудника в Бурятии задержан по делу о гибели работников при сходе лавины. Уголовное дело возбудили по статье 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).