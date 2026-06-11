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11 июня 2026 в 15:32

Директор стройфирмы предстанет перед судом за гибель рабочего в Крыму

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В Ялте директор строительной организации предстанет перед судом после гибели рабочего в ходе возведения гостиничного комплекса в Алупке, пишет «МК в Крыму» со ссылкой на СК России. Мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, руководитель предприятия отправил рабочего укладывать арматуру на восьмом этаже без соблюдения техники безопасности и должного освещения. Мужчина оступился и рухнул в незащищенный лифтовой проем. Он скончался на месте от полученных травм. Уголовное дело в отношении директора стройфирмы уже направили в суд.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что директор рудника в Бурятии задержан по делу о гибели работников при сходе лавины. Уголовное дело возбудили по статье 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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