Объекты ТЭК России защитили новыми антидроновыми системами

Антидроновая система «Зубр» разработки «Высокоточных комплексов» Ростеха уже заступила на боевое дежурство и отлично себя зарекомендовала, сообщили ТАСС в холдинге на полях Международного военно-морского салона «Флот-2026» в Кронштадте. Комплекс защищает административные объекты и объекты топливно-энергетического комплекса страны.

Комплекс уже заступил на боевое дежурство по защите административных объектов и объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) страны. Система отлично себя зарекомендовала. На ее счету — десятки успешно уничтоженных беспилотников различного типа, — сказали там.

Ранее специалисты ЦНИИточмаш (концерн «Калашников») разработали дробовое устройство для борьбы с БПЛА. Антидроновое изделие и специальные многопульные патроны получили золотые медали Международной выставки изобретений и инноваций имени Славянова.

До этого «Калашников» впервые показал управляемый боеприпас КУБ-10МЭ с дальностью полета свыше 100 километров. Изделие продемонстрировал гендиректор компании Алан Лушников. По его словам, боеприпас был разработан с учетом опыта специальной военной операции и отвечает самым последним требованиям заказчика.