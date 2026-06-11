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11 июня 2026 в 15:29

Массовое отравление привело к закрытию башкирского кафе

Кафе в Башкирии закрыли на 30 суток после массового отравления

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Суд в Башкирии приостановил работу кафе «Остерия» в Кумертау на 30 суток после того, как несколько посетителей получили пищевое отравление, сообщила объединенная пресс-служба судов республики в Telegram-канале. Результаты проверки показали, что у сотрудников заведения не было медосмотра, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.

Суд признал ООО «МШКОП» виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде приостановления деятельности путем временного запрета эксплуатации кафе «Остерия» по оказанию услуг общественного питания населению сроком на 30 суток, — уточнили в пресс-службе.

Ранее пресс-служба прокуратуры Красноярского края сообщила, что в детском лагере «Сокол» случилась массовая вспышка кишечной инфекции. За медицинской помощью с симптомами отравления обратились 16 детей.

До этого стало известно о вспышке инфекции в детском лагере «Зарница» под Ржевом. Несколько подростков почувствовали себя плохо и обратились за медицинской помощью. Пострадавших перевезли в инфекционное отделение городской больницы. В инфекционное отделение госпитализировали 14 детей.

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