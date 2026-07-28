Троих братьев-убийц поймали спустя 27 лет после расправы над подростком В США спустя 27 лет арестовали троих братьев за убийство 14-летнего подростка

В США арестовали троих братьев по обвинению в убийстве 14-летнего Джастина Хокутта, совершенном в 1999 году, передает People. Тело подростка было найдено на железнодорожных путях в Селигмане (Аризона) 10 октября, спустя 22 часа после того, как его видели живым. По словам свидетелей, мальчик провел ночь у соседа, а утром его выпроводили, однако тогда установить причастных к трагедии не удалось.

Более 26 лет дело оставалось нераскрытым, пока в мае 2026 года полиция не получила новые зацепки и не провела повторную экспертизу улик. Это привело к задержанию Марка Уэсли, Дэвида Рэя и Бобби Рэя Скотт в возрасте от 46 до 49 лет. Их связь с жертвой и мотивы преступления пока выясняются.

Тетя погибшего Тэмми Толберт заявила, что семья 27 лет ждала этого момента, и призвала других не терять надежды в поисках справедливости. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что родственники погибшего жителя Аляски обнаружили в его доме человеческие останки. Тело неизвестного мужчины нашли в морозильнике запертой хозяйской постройки.