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11 июня 2026 в 15:47

«Единая Россия» получила почти 2 млн идей по новой народной программе

Медведев: число предложений по новой народной программе ЕР приблизилось к 2 млн

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Количество предложений в новую народную программу «Единой России» уже приблизилось к 2 млн, заявил на заседании экспертного совета по ее подготовке зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, отчетная кампания совмещалась со сбором предложений в новый предвыборный документ.

Были использованы разные каналы для обеспечения обратной связи, в том числе сайт «Есть результат!» Сейчас количество обращений и через сайт, и иными способами уже приблизилось к 2 млн, — отметил Медведев.

Наибольшее число обращений на сайте «Есть результат!» посвящено поддержке семей с детьми и развитию инфраструктуры для детей, уточнил он. По мнению политика, анализ полученных предложений может создать хорошую основу для того, чтобы определить параметры народной программы.

Ранее Медведев заявил, что национальный суверенитет — это одна из базовых ценностей, на которых зиждется любое государство. Он подчеркнул, что новая народная программа «Единой России» как раз нацелена на укрепление суверенитета страны.

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