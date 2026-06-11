Список украинского «Миротворца» пополнился вратарем ЦСКА

Вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Владислав Тороп был включен в базу данных украинского сайта «Миротворец», об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса. Причиной стала поддержка специальной военной операции, которую футболист выразил во время акции перед матчем Кубка России. Его также обвиняют в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Тороп играет за главную команду ЦСКА с 2020 года. За время выступления в составе армейцев он дважды завоевал Кубок России и стал обладателем Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что бывший кикбоксер, предприниматель и блогер Эндрю Тейт оказался в базе «Миротворца». Его обвинили якобы в пропаганде и покушении на территориальную целостность Украины.

До этого дзюдоист Беслан Мудранов и боксер Рахим Чахкиев попали в список украинского сайта за посягательство на суверенитет Украины и поддержку СВО. Также в список попали главный тренер, гендиректор и игрок женского ФК «Динамо» (Киев): Максим Зиновьев, Татьяна Черная и Анастасия Шлапакова. Причины их включения аналогичны.