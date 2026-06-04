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04 июня 2026 в 08:58

Двух олимпийских чемпионов внесли в базу «Миротворца»

Олимпийские чемпионы Мудранов и Чахкиев попали в базу «Миротворца»

Беслан Мудранов Беслан Мудранов Фото: YUTAKA/AFLO/Global Look Press
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Олимпийские чемпионы дзюдоист Беслан Мудранов и боксер Рахим Чахкиев попали в базу данных украинского ресурса «Миротворец». Их обвинили в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в поддержке проведения СВО.

Представителей столичного женского ФК «Динамо» — главного тренера Максима Зиновьева, гендиректора Татьяну Черную и представительницу Белоруссии Анастасию Шлапакову — тоже включили в базу «Миротворца». Причины указаны такие же, как у Мудранова и Чахкиева.

До этого комик Алексей Щербаков был внесен в базу данных украинского сайта. Его также обвинили в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность страны.

Также в базу данных «Миротворца» внесли восемь детских врачей из Донецкой Народной Республики. Персональные данные появились на сайте 23 мая. Их обвинили в якобы покушении на территориальную целостность Украины.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что ее данные появились в базе сайта «Миротворец». Это случилось после того, как омбудсмен обратилась к международной общественности с просьбой организовать гуманитарный коридор для эвакуации детей из Донбасса.

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