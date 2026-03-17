17 марта 2026 в 16:52

Двукратный чемпион Голубков рассказал о русофобии на Паралимпиаде

Российский двукратный чемпион Паралимпийских игр лыжник Иван Голубков заявил, что не сталкивался с русофобией во время Паралимпиады. В беседе с NEWS.ru он отметил, что иностранные спортсмены хорошо относились к коллегам из РФ и не проявляли негатива.

Знаете, я первый раз выступаю на Паралимпийских играх. Для меня было это вообще все в новинку. Так что, если честно, все круто так прошло. Все тихо, спокойно было. Иностранные спортсмены тоже относились тихо, спокойно. Я не замечал никаких казусов, чтобы кто-то фотографироваться не хотел и так далее. Все здоровались, все общались нормально, — рассказал Голубков.

На Играх Россию представляли шесть атлетов в трех дисциплинах. В Паралимпиаде участвовали горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян, а также сноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо. Сборная России заняла третье место в общем медальном зачете, завоевав 12 наград.

Ранее Ворончихина рассказала, что сильно устала после участия в Паралимпиаде в Италии. По ее словам, при этом спортсмены рады, что смогли достойно представить страну, несмотря на малочисленный состав.

