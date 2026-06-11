Сербия сохранит контакты с Россией даже после ухода с должности действующего президента европейской страны Александра Вучича, предположил в беседе с NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, Вучич при этом останется в большой политике и может занять пост премьер-министра, чтобы продолжать влиять на ситуацию.

Вучич может занять пост премьер-министра, продолжить политическую карьеру. Возможно, он будет давать следующему лидеру грамотные и важные советы, как поступать в разных ситуациях. К тому же роль премьера после такого успешного опыта президентства — это почетная должность. И на том посту Вучич может заняться внутренней модернизацией социального развития. Задача политика на новом посту может быть связана с проведением социальных реформ, сохранением единственного источника существования и стабилизации ситуации на Балканах в виде российского энергетического рынка и инвестиционных проектов РФ. Сербия прекрасно понимает, что без энергоносителей экономика очень быстро загнется, — пояснил Самонкин.

Ранее председатель наблюдательного совета государственной газовой компании «Сербиягаз», бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что Вучич не будет баллотироваться на новый срок. Он подчеркнул, что, несмотря на отказ от должности, глава государства продолжит активно участвовать в политической жизни страны.