В Ижевске обрушилась кровля горящего торгового центра МЧС сообщило об обрушении 1,25 тыс. кв. м кровли в ТЦ Ижевска

Кровля обрушилась на месте пожара в строительном торговом центре «Три кита» в Ижевске, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России. Площадь обрушения составила 1,25 тыс. кв. метров.

Произошло обрушение кровли по всей площади — 1250 кв. м, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, обрушение произошло по всей площади кровли. Позднее открытое горение ликвидировали.

Ранее сообщалось, что в строительном торговом центре в Ижевске произошел пожар. Площадь возгорания, предварительно, составляла 500 кв. метров. Согласно данным администрации торгового центра, людей внутри не было. К тушению пожара было привлечено 46 специалистов и 13 единиц техники.

Также пресс-служба МЧС по Ленинградской области сообщила, что в двух ангарах во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. Площадь возгорания составила 2 тыс. кв. метров. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации возгорания были привлечены 39 сотрудников МЧС и восемь единиц техники.