Соискателям назвали главные «красные флаги» во время собеседования

Соискателю следует насторожиться, если во время собеседования у него сразу просят передать паспорт и другие личные документы, заявил в беседе с РИАМО юрист Марчел Кырлан. По его словам, тревожным признаком будет и требование моментально согласиться на предлагаемую должность без возможности обдумать варианты.

Особенно опасна просьба передать документы «для оформления» до того, как человек понял, где и кем он будет работать. Паспорт, СНИЛС, ИНН, банковские данные, фотографии документов и согласие на обработку персональных данных нельзя отдавать просто потому, что об этом попросили на собеседовании. Для оформления трудовых отношений документы действительно нужны, но только когда понятны работодатель, должность, обязанности, условия оплаты и форма договора, — отметил Кырлан.

Он уточнил, что паспорт можно показать, но не отдавать его неизвестным лицам. По словам юриста, если вакансия не соответствует объявлению, то человек вправе прекратить разговор и уйти без подробных объяснений — достаточно сказать «условия мне не подходят».

Ранее HR-специалист Зулия Лоикова заявила, что соискателям старше 35 лет в резюме лучше избегать описания полного срока опыта работы. Она посоветовала грамотно подбирать формулировки.