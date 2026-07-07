Юрист ответил, считается ли один прогул законным поводом для увольнения Юрист Русяев: даже один прогул считается законным поводом для увольнения

Даже один прогул без уважительной причины является законным основанием для расторжения трудового договора, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, ТК РФ относит это нарушение к категории грубых. Он отметил, что для применения дисциплинарного взыскания в виде увольнения достаточно отсутствия на рабочем месте более четырех часов подряд.

Трудовой кодекс однозначно отвечает на вопрос, является ли прогул поводом для увольнения. По ТК РФ можно расторгнуть договор даже за единственный прогул. Закон относит его к грубым нарушениям трудовых обязанностей. Прогулом считается отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего дня или смены либо более четырех часов подряд. Здесь есть любопытная деталь. Если человек отлучился ровно на четыре часа, состава прогула нет, счет идет строго на превышение порога. Обеденный перерыв в рабочее время не входит, поэтому при подсчете отсутствия его принято исключать, хотя суды оценивают этот момент по-разному, — пояснил Русяев.

При этом юрист подчеркнул, что само по себе наличие прогула не обязывает работодателя немедленно расторгать договор. По его словам, руководство компании может ограничиться замечанием или выговором.

Увольнение при прогуле остается правом работодателя. Он может ограничиться замечанием или выговором, если хочет сохранить специалиста. Процедура из статьи 193 ТК РФ требует от компании аккуратности. Сначала составляется акт об отсутствии, затем у работника запрашивают письменное объяснение, на подготовку которого дается два рабочих дня. Приказ издается не позднее месяца со дня обнаружения проступка. Пропуск любого из этих шагов дает уволенному реальный шанс восстановиться через суд, — резюмировал Русяев.

Ранее сообщалось, что руководители не могут привлекать к работе из отпуска беременных женщин, несовершеннолетних сотрудников, а также занятых на вредных или опасных производствах. Отзыв для них запрещен независимо от собственного желания.