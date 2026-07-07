В Госдуме рассказали об упрощении получения мер поддержки для ветеранов СВО

Ветеранам СВО с инвалидностью станет проще получать лекарства, путевки в санаторий и другие социальные услуги в натуральной форме, рассказал «Парламентской газете» член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Он отметил, что набор услуг или его денежный эквивалент будет назначаться с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления.

При инвалидности потребность в лекарствах и реабилитации выше, и быстрый переход на натуральную форму сокращает разрыв между возникновением права и реальным получением помощи. Дополнительных расходов бюджета документ не требует, поскольку меняется сама процедура назначения, тогда как размеры выплат остаются прежними, — объяснил Говырин.

Депутат подчеркнул, что сейчас для замены части ежемесячной денежной выплаты на предоставление социальных услуг в натуральной форме необходимо подать заявление в Социальный фонд до 1 октября, а выбранная форма помощи вступит в силу только с 1 января следующего года. По его словам, в таком случае, если человек был уволен со службы в середине года и получил инвалидность, ему приходится ждать почти полгода до начала получения услуг.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников СВО и их семей в регионах. Документ направлен на обеспечение единообразного подхода к предоставлению такой помощи.