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07 июля 2026 в 11:24

Соседка рассказала о семье москвички, заставившей сына целовать ноги

Заставившая ребенка целовать ноги москвичка воспитывает четверых детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Жительница Москвы, которая заставила ребенка встать на колени и поцеловать ей ноги, является его матерью, сообщает ИА «Регнум». По данным агентства, 34-летняя Анна (имя изменено) воспитывает четверых детей, младшему из которых еще не исполнилось года. Ребенок, оказавшийся участником инцидента, посещает детский сад.

Очень хорошие мальчики, жизнерадостные, веселые, активные. Какого-то странного поведения за ними я не замечала, обыкновенные дети, — отметила соседка семьи.

Жильцы дома добавили, что ранее не сталкивались с агрессивным поведением женщины и не слышали о подобных случаях. По их словам, семья казалась им странной в общении, однако в поведении мальчика и его брата они не замечали тревожных признаков.

После случившегося семью взяли на контроль сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. В отношении женщины был составлен протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Ранее, в понедельник, 6 июля, сообщалось, что во дворе жилого дома в районе Алтуфьево на северо-востоке Москвы женщина заставила ребенка встать на колени и поцеловать ей ноги. На опубликованных кадрах видно, как женщина держит велосипед одной рукой, а другой удерживает ребенка за локоть.

Москва
издевательства
родительские обязанности
воспитание детей
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