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06 июля 2026 в 14:43

Женщина унизила ребенка и заставила целовать ей ноги в Москве

В Алтуфьево женщина заставила школьницу встать на колени и целовать ей ноги

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Во дворе жилого дома на северо-востоке Москвы женщина заставила ребенка встать на колени и поцеловать ей ноги, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». Инцидент произошел в районе Алтуфьево. На опубликованных кадрах видно, как женщина держит в одной руке велосипед, а другой — ребенка за локоть, затем она отпускает девочку, после чего та опускается на колени.

После непродолжительного разговора школьница целует женщине ноги, а затем получает обратно велосипед. При этом происходящее наблюдает еще один несовершеннолетний. По данным источника, очевидцы обратились в полицию.

Ранее в Красноярске женщина напала на восьмилетнюю девочку. Уточняется, что инцидент произошел на улице Алеши Тимошенкова. Мать школьницы заявила, что семья не знакома с нападавшей. Как отмечается, вмешаться в ситуацию удалось очевидцам — они отогнали агрессивную женщину, после чего та скрылась в неизвестном направлении. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают ее личность и выясняют все обстоятельства произошедшего.

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