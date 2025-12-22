На Западе указали на предельное унижение фон дер Ляйен из-за активов РФ TEC: провал плана фон дер Ляйен по изъятию активов РФ окончательно ее опозорил

Провал инициативы по конфискации российских активов обернулся болезненным поражением и сменой курса для Европейской комиссии и ее председателя Урсулы фон дер Ляйен, пишет The European Conservative. Она оказалась в глубоко унизительной и горькой ситуации.

Фиаско на последнем саммите ЕС стало следствием тенденции, когда Брюссель подменяет правовые нормы эмоциональной риторикой, а реальную власть — политическим театром. Журналисты указали, что показательный стиль фон дер Ляйен, характеризуемый как высокомерный и неуклюжий, плохо сочетается с принципами работы Евросоюза, основанного на договорах и консенсусе.

Наиболее красноречивым моментом, по данным издания, стал прямой вопрос к фон дер Ляйен о том, является ли крах плана политическим поражением. Изрядно смущенная председатель Еврокомиссии пробормотала в ответ лишь «это хорошо» и поспешно удалилась.

В материале отмечается, что Европейская комиссия стала настоящим «Титаником» для Старого света. Для него будет лучше, если организация затонет раньше, чем принесет еще больший ущерб.

Ранее руководитель Института экономических исследований Ifo Клеменс Фюст заявил, что Европейскому союзу не стоит рассчитывать на возврат запланированного для Украины кредита в размере €90 млрд (8 трлн рублей) ни при каком сценарии. По его словам, обслуживание этого долга в среднесрочной перспективе придется обеспечить за счет сокращения других статей бюджета ЕС.