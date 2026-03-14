14 марта 2026 в 13:29

Королевская семья Британии: последние новости, слова Кейт о раке и алкоголе

Кейт Миддлтон Кейт Миддлтон Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон рассказала, как изменилась ее жизнь после обнаружения онкологического заболевания. Какие еще последние новости известны о королевской семье Великобритании сегодня, 14 марта?

Что Миддлтон рассказала о раке и алкоголе

Кейт Миддлтон вместе со своим супругом принцем Уильямом посетили один из старейших продовольственных рынков в Лондоне «Боро маркет» и прошли по «Пивной миле» в Бермондси — знаменитому пешеходному маршруту, на котором расположено более 20 крафтовых пивоварен и винных магазинов.

Посетив одну из пивоварен, Миддлтон принялась разливать алкоголь и призналась в общении с владелицей заведения, что на фоне борьбы с раком практически не употребляет алкоголь.

«С тех пор, как мне поставили диагноз, я почти не употребляю алкоголь. Теперь мне приходится гораздо внимательнее следить за этим», — отметила она.

Затем Миддлтон обратила внимание на супруга и добавила, что его любимым напитком всегда был и остается сидр. Пока Уильям дегустировал различные сорта крафтового пива и сидра, принцесса предпочла безалкогольные напитки, сделав исключение лишь для пробы натурального меда.

Кто хотел сделать принца Гарри королем

Журналист Ричард Кей сообщил, что принцесса Диана хотела сделать наследником престола своего младшего сына — принца Гарри. По его словам, соответствующую информацию ему удалось узнать от близкого друга первой супруги короля Карла III, сообщает Daily Mail.

По данным источника, Диана сомневалась в готовности старшего сына Уильяма стать королем, поскольку он был застенчивым юношей и не проявлял интереса к правлению. В связи с этим принцесса готовила почву для того, чтобы королем стал Гарри.

Принц Гарри Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ричард Кей отметил, что для младшего сына во дворце даже придумали прозвище — Добрый король Гарри. Несмотря на это, наследником на трон стал принц Уильям, как и полагается по праву рождения.

Мария Баранова
