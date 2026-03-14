Магнитные бури сегодня, 14 марта: что завтра, боли, сильный стресс, тошнота

Сегодня, 14 марта, фиксируется магнитная буря уровня G2, сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 14 и 15 марта

По данным экспертов ИКИ РАН, сегодня, 14 марта, Землю накрыла магнитная буря уровня G2, но после 12:00 по московскому времени она должна закончиться.

По информации сервиса my-calend, сегодня на Земле фиксируется магнитная буря силой четыре балла.

«Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях. У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов. Магнитные бури особо опасны для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, с болезнями сердца. Около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время магнитных бурь», — говорится в публикации.

Ученые ИКИ РАН уточнили, что завтра, 15 марта, прогнозируются возмущения магнитного поля Земли.

Кто может пострадать от влияния сильной магнитной бури

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов в разговоре с NEWS.ru рассказал, что людям, которые имеют проблемы с сердцем, необходимо снизить активность в период сильных магнитных бурь.

«Магнитная буря доставляет неудобства, если недостаточно четко работает хотя бы одна из систем организма, если у человека есть хронические заболевания. <...> В период магнитной бури увеличивается вязкость крови, что ведет к целому ряду негативных последствий: снижается мощность сердечных сокращений, кровоснабжение сосудов, уровень кислорода в крови. В результате кислорода не хватает клеткам и органам, сужаются сосуды. При этом увеличивается кровоток в сердце, повышаются сердцебиение, артериальное давление и уровень холестерина, появляются аритмия и стенокардия», — поясняет медик.

Завотделением сосудистой хирургии Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Анастасия Акулова рассказала, что влияние магнитных бурь на состояние здоровья человека научно не доказано, но, согласно опросам, которые она приводит, примерно 50–70% населения планеты реагируют на эти природные явления.

«Когда на Солнце происходит вспышка, растет число случаев инфаркта миокарда, учащаются случаи тромбоза вен нижних конечностей, риск развития инсульта увеличивается до 47%», — отметила эксперт.

